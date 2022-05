Openjobmetis, ricavi salgono grazie a crescita organica e consolidamento Quanta

Openjobmetis

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre del 2022 conpari a 183 milioni di euro, in crescita del 28,6% rispetto al medesimo periodo 2021. L'aumento è da imputarsi, oltre alla crescita organica, al consolidamento del gruppo Quanta che nel 2021 è stato consolidato solo a partire dal 1° Giugno. In particolare, la somministrazione ha registrato un +26,8% rispetto al 2021 e la ricerca e selezione ha visto aumentare il proprio volume del +81% rispetto al 2021. L'si attesta a 6,8 milioni di euro, rispetto a 4,2 milioni di euro nel primo trimestre 2021. L'di periodo si attesta a 3 milioni di euro , rispetto a 1,6 milioni di euro del primo trimestre 2021.riscontrato nel 2021. Il mercato del lavoro, nel primo trimestre, ha lanciato segnali incoraggianti che il gruppo ha saputo cogliere, nonostante il contesto di incertezza dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina - ha commentato l'- Evidenziamo, comunque, la crescita della società controllata Family Care - Agenzia per il lavoro che ha registrato un aumento dei volumi pari al +14% rispetto al Q1 2021 e della controllata Seltis Hub con focus sulla ricerca e selezione che ha realizzato +79% di ricavi rispetto al medesimo periodo 2021".Laal 31 marzo 2022 risulta negativa per 35,8 milioni di euro, rispetto a 44,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda l'outlook, Openjobmetis sottolinea che ad oggi glisull'andamento del gruppo "appaianomentre non sono ancora stimabili gli effetti di medio periodo". Sul fronte del mercato del lavoro, "continua la tendenza positiva iniziata nel 2021, in particolare per i contratti a tempo determinato".