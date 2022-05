Reply, fatturato balza a 441 milioni in primo trimestre 2022

Reply

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso il primo trimestre del 2022 con unconsolidato pari a 440,9 milioni di euro, in incremento del 25,1% rispetto al corrispondente dato 2021. L'consolidato è stato di 70,9 milioni di euro, rispetto ai 59,6 milioni di euro registrati nel 2021 ed è stato pari al 16,1% del fatturato. L'è stato di 59,4 milioni di Euro (47,6 milioni di euro nel 2021). Laè positiva per 279,7 milioni di euro, mentre risultava pari a 193,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021."Il primo quarto 2022 è stato molto positivo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità - ha dichiaratodi Reply - Questi risultati sono stati possibili grazie alla nostra esclusiva ftecnologica e alla alta efficienza del nostro modello a rete. La combinazione di questi due fattori ci ha permesso di continuare a crescere, nonostante la profonda incertezza di questi ultimi mesi"."Il futuro che ci si prospetta - ha aggiunto Mario Rizzante - rimane, pertanto, ancora incerto. In ogni caso il processo di trasformazione verso una nuova economia digitale è ormai inarrestabile e. Infrastrutture software di comunicazione ad alta velocità, commercio elettronico, nuove esperienze digitali immersive e una forte accelerazione verso l’automazione e il green tech rappresentano gli elementi fondanti dell’economia dei prossimi anni".