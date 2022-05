Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in rialzo per la Borsa di New York, nonostante le parole del, in un' intervista a Marketplace . Il numero uno della banca centrale americana ha osservato che con un mercato del lavoro rigido che spinge al rialzo i salari,. Powell ha affermato di comprendere il contraccolpo che i tassi più elevati possono causare, ma non ha escluso che la Fed deve agire in modo aggressivo.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dello 0,77%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da sei cali consecutivi, che ha preso il via il 5 di questo mese; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.976 punti. Su di giri il(+1,66%); con analoga direzione, sale l'(+1,1%).(+2,11%),(+2,07%) e(+1,47%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,93%),(+2,81%),(+2,69%) e(+2,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,33%),(+7,00%),(+6,96%) e(+6,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,54%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,9%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,7%; preced. 4,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 65,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 24,6 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,9%).