Unipol soffre in Borsa. Cimbri: non facciamo piani per stappare champagne

(Teleborsa) - ". Facciamo piani per cui chi crede in noi e investe in noi sia soddisfatto tra tre anni, quando presenteremo i risultati effettivi di quello che oggi abbiamo annunciato". Lo ha affermato il presidente di, durante la presentazione del nuovo piano 2022-2024 , in riferimento alla difficile seduta che i titoli del gruppo assicurativo stanno registrando a Piazza Affari., con sospensioni in asta di volatilità nella prima parte di seduta."La spiegazione che mi do io è che una parte del mercato, l'investitore che ha più una matrice di short term e speculativo abbia potuto", attraverso una fusione tra UnipolSai e Unipol, ha aggiunto Cimbri. "A me dispiace per questo investitore - ha detto il manager - perché io in più occasioni e da tanto tempo dico che l'accorciamento non è un tema all'ordine del giorno, non è un tema sul tavolo dei vertici e che non è stato e non sarà all'attenzione del CdA perchéperché il doppio livello ci consente di avere una flessibilità strategica qualora ravvisassimo opportunità di crescita dimensione nel settore o di un business che valutiamo importante".Il business plan 2022-24 diha "target coerenti con le attese a livello di P&L, ma", scrive, che si aspettava un'indicazione pari a 1,7 miliardi di euro invece degli 1,4 annunciati questa mattina. Con riferimento alla holding Unipol ha scritto che i "target di piano sono sostanzialmente coerenti con le attese, con una sorpresa positiva sul fronte del dividendo". Secondo, "gli obiettivi sono sopra le nostre stime su Unipol per utile netto e dividendi, mentre persono sotto per la parte dei dividendi". Il broker evidenzia che per quanto riguarda "UnipolSai l'obiettivo di 1,4 miliardi implica una cedola in media di 0,16-0,17 euro per azione a fronte di attese intorno a 0,19 euro"."I, anche in scenari avversi abbiamo margini per poter garantire il risultato - ha detto Carlo Cimbri rispondendo agli analisti sul piano industriale - Abbiamo margini per garantire e garantirci i risultati economici". In apertura di presentazione aveva detto che "cerchiamo di realizzare" gli obiettivi che ci siamo dati, "l'abbiamo fatto per tanti anni e cercheremo di farlo nel futuro con questo piano".Attraverso quattro piani industriali "abbiamo costruito l'Unipol moderna, l'Unipol che conoscete",la maggior parte dei quali, circa 9,1 miliardi, sono andati a proteggere gli assicurati con i risarcimenti e le rendite vita e altri 4,4 miliardi sono andati agli altri stakeholder", ha spiegato. Il manager ha anche ricordato che i ricavi del gruppo sono saliti in 12 anni da 9,5 a 13 miliardi, le dimensioni nel danni sono raddoppiate da 4,26 a 7,94 miliardi, con l'incidenza del non auto scesa sotto il 50% e "questa è una cosa assolutamente positiva guardando al futuro".Dallaci saranno "conseguenze negative in termini di crescita, di inflazione e di volatilità dei mercati finanziari, ma nonostante questo il", ha invece affermato Matteo Laterza, AD di UnipolSai e DG di Unipol gruppo. "Non prevediamo una recessione europea e italiana, ma un rallentamento che ci porterà nel 2023 ad una crescita del PIL italiano all'1,1% e nel 2024 al 2,3%. Si tratta di tassi non entusiasmanti ma siamo in linea con la crescita economica dell'Italia degli ultimi vent'anni, quando abbiamo visto anche tassi più bassi", ha aggiunto.- ha spiegato - sarà un", secondo Laterza. La previsione di Unipol è di un'inflazione del 6% nel 2022 "e assestamento sul 2% negli anni successivi". "Abbiamo una visione costruttiva sul mercato assicurativo, che vediamo in crescita in particolare nel comparto non auto e nel settore salute, che sarà centrale nella strategia di crescita dei prossimi anni". Quanto al comparto dell'RC auto "lo vediamo stabile", caratterizzato da "una concorrenza molto forte" e "una redditività destinata a ridursi" che conferma "la nostra strategia di diversificazione verso altri rami".