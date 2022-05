Ansaldo Energia, Lorenza Franca Franzino nuova presidente. Marino confermato AD

(Teleborsa) -dei soci di, tra i maggiori produttori di centrali elettriche al mondo, ha. I nuovi membri del consiglio di amministrazione sono: Lorenza Franca Franzino, Giuseppe Marino, Giovanni Zetti, Chiara Bisagni, Paola Girdinio, Gaetano Massara, Fabiola Pellegrini, Fabio Barchiesi e Maurizio Dainelli. La società è partecipata per l'88% da CDP Equity (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e per il 12% da Shanghai Electric.è stata nominata presidente, mentre il nuovo CdA ha nominato Giovanni Zetti vicepresidente e confermatoquale amministratore delegato. Nella stessa seduta è stato nominato il, composto da Carlo Corradini, designato Presidente, Elena Gazzolo e Pietro Del Fabbro.Il board rimarrà in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, fino all'approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all'anno 2024. "L'azienda rivolge un, per i 25 anni di intenso lavoro dedicati ad Ansaldo Energia", si legge nella nota che annuncia le nuove nomine.