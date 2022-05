Farmaè acquista marchio Farmaeurope

Farmaè

(Teleborsa) -, società leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha acquisito in data odierna, da Farmaeurope, il marchio “Farmaeurope” ed il relativo dominio internet www.farmaeurope.eu.Ilper l'acquisizione è stato concordato tra le parti in Euro 800.000 + IVA sulla base di una perizia rilasciata da un perito indipendente nominato da Farmaè che ne ha confermato il relativo valore. Il prezzotramite l’utilizzo di risorse proprie, senza ricorrere a indebitamento finanziario.Il dominio internet www.farmaeurope.eu si aggiunge agli altri siti online dedicati alla salute e benessere del Gruppo www.farmae.it, www.amicafarmacia.com, www.beautye.it e www.sanort.it, rafforzando la leadership del Gruppo nel mercato di riferimento e dando la possibilità a Farmaè di arricchire e diversificare ancora la propria offerta.“Dopo l’integrazione con AmicaFarmacia – commentae siamo felici oggi di annunciare l’acquisizione di un noto e consolidato brand del canale online, e il relativo dominio internet, che ci consente di portare avanti il nostro piano di sviluppo. Alla base di quest’operazione una strategia chiara, annunciata e condivisa col mercato, che ci ha portato a essere oggi un gruppo unico nel comparto della salute, benessere e bellezza in Italia. E il nostro cammino va avanti e, migliorando i servizi offerti, e focalizzandoci su un processo di integrazione tra canali, fondamentale in un mercato in continuo mutamento”.