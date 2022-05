Finlandia e Svezia chiedono di entrare nella Nato, Putin: risposta se ci saranno sviluppi militari

(Teleborsa) - Il presidente russoè tornato a parlare di possibili reazioni in caso di allargamento della Nato. "L'espansione dellaè un problema creato in modo artificiale nell'interesse degli", ha dichiarato Putin, secondo quanto ha riportato l'agenzia russa Tass, aggiungendo che “la Russia non ha problemi con lae la” e “che ”la loro possibile adesione alla Nato non crea alcuna minaccia per Mosca". "Tuttavia, quello che provocherà sicuramente la nostra risposta - ha continuato - è l'espansione delle infrastrutture militari della Nato nei territori dei Paesi che aderiscono all'organizzazione e vedremo come sarà tale risposta a seconda delle minacce che ci porranno".Il presidente russo, parlando al vertice dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva, ha poi sottolineato la ''necessità di prestare maggiore attenzione ai piani della Nato di aumentare la sua influenza globale''. "La Nato viene utilizzata come strumento di, in modo abbastanza persistente, abile e molto aggressivo" - ha affermato - tutto ciò aggrava un clima digià difficile".Nel frattempo è arrivata la conferma che anche la Svezia chiederà di far parte della Nato. L'annuncio è arrivato dalla premier: "informeremo la Nato che vogliamo diventare un membro dell'alleanza".