First Capital, NAV in calo al 31 marzo 2022

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato che ilcomplessivo al 31 marzo 2022 si attesta a 83,3 milioni di euro (di cui euro 2,3 milioni di pertinenza di terzi), pari a 30 euro per azione in circolazione. Il NAV evidenzia una, in linea con quella del benchmark, il FTSE Italia Small Cap. First Capital sottolinea che "gran parte delle principali società in portafoglio, al di là delle performance dei relativi corsi azionari, ha comunicato, per il primo trimestre 2022, ricavi in crescita e margini in miglioramento o comunque robusti".Ilè pari a 121,3 milioni di euro, costituito prevalentemente dal, che ammonta a 101,2 milioni e daper 18,3 milioni. I principali investimenti strategici sono rappresentati dalle partecipazioni in, che costituiscono rispettivamente il 20%, 11% e 9% del Totale Attivo. Rilevanti anche le partecipazioni in, con un peso rispettivamente del 8%, 7% e 6% sul Totale Attivo; seguono gli investimenti inAl 31 marzo 2022 l'consolidato è pari a 15,2 milioni di euro. L'andamento del portafoglio di First Capital al 30 aprile 2022 evidenzia un calo di circa il 13% da inizio anno."In questo contesto particolarmente complesso tra tensioni geopolitiche, inflazione e rischio di recessione, First Capitalfocalizzata su aziende con ottimo posizionamento di mercato, fondamentali solidi e prospettive di crescita - evidenzia la società - questa filosofia consente di affrontare il futuro con discreta fiducia".