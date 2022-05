Credit Suisse, S&P taglia rating dopo perdita e scandali

Credit Suisse

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadida BBB+, portando l'da negativo, dopo la perdita del primo trimestre della banca svizzera, che sta anche affrontando gli strascichi di una seria di scandali che l'hanno coinvolta durante lo scorso anno."Sebbene il gruppo stia lavorando attivamente su azioni di riparazione, riteniamo che unin un'organizzazione globale così complessa", ha affermato l'agenzia di rating, aggiungendo che "ora pensiamo che questo sarà ancora più difficile in un contesto economico e imprenditoriale in deterioramento". Il riferimento è a scandali come i casiS&P ha anche affermato di ritenereper ripristinare la redditività, in particolare in vista dello sconvolgimento del management e delle incertezze economiche. "A nostro avviso, è probabile che il rischio-rendimento del gruppo rimanga al di sotto di quello dei suoi principali concorrenti e di altri concorrenti di alto livello, almeno nel medio termine", ha sottolineato S&P.