Saipem, soci approvano aumento capitale da 2 miliardi per manovra finanziaria

Saipem

Eni

(Teleborsa) -degli azionisti diha approvato l'con l'attribuzione al CdA di una delega per aumentare il capitale fino a. Ha votato a favore il 99,99% del capitale presente. In sede ordinaria, i soci hanno dato al via libera al bilancio 2021 (con l'assenso del 96,96% degli azionisti rappresentati), chiuso con una perdita di circa 2,4 miliardi. All'assise era presente il 51,03% del capitale. Gli azionisti rilevanti, con quote superiori al 3%, sono:(30,5%), CDP Industries (12,5%) e Marathon Asset Management (5,6%).in cui però siamo fiduciosi siano state poste le basi, strategiche e organizzative, per una robusta e sostenibile nuova fase di sviluppo", ha dichiarato la. "Due sono le principali cause che hanno portato ai risultati 2021 - ha spiegato, così come contenuto nella relazione finanziaria annuale - Da una parte l'impatto che la pandemia ha avuto sui prezzi e disponibilità delle materie prime e sulla logistica con ripercussioni sui costi, tempi e complessità di spostamento di persone e mezzi, comportando un significativo deterioramento dei margini economici a vita intera di alcuni progetti relativi all'E&C Onshore pari a circa 440 milioni. Dall'altra alcuni progetti di eolico offshore, acquisiti tra il 2019 e inizio 2021, ipotizzando un".La revisione del piano strategico 2022-2025, ha sottolineato, "ha posto le basi per la manovra di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale di Saipem resasi necessaria al fine di superare le incertezze emerse a fronte delle rilevanti, rafforzare il bilancio, operare un intervento di de-risking del modello di business e supportare l'esecuzione del piano stesso"."Latra i quali l'aumento di capitale da 2 miliardi ed una linea di credito (RCF) da 1 miliardo con sette banche ed una linea di firma su base bilaterale da parte delle banche che partecipano alla manovra finanziaria per un importo complessivo di circa 1,35 miliardi di euro", ha ricordato l'. Il manager ha ricordato che per sostenere il "fabbisogno finanziario della società di breve termine, fino alla realizzazione dell'aumento di capitale, la manovra finanziaria prevede un intervento immediato di liquidità, di importo complessivamente pari a 1,5 miliardi di euro".