Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso

(Teleborsa) -. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi, accusando un pesante ribasso sull'del 2,64%, mentre restano in primo piano lee laSul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.820,3 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 110,1 dollari per barile, con un ribasso del 2,05%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,93%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,07%;, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,89% sul, mentre, al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.532 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, con un incremento del 16,81%, rispetto ai precedenti 1,77 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,34%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,05%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,61%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,26%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,13%.Seduta negativa per, che scende del 5,13%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,13%.Sensibili perdite per, in calo del 3,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,77%),(+1,22%),(+1,08%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,47%.In apnea, che arretra del 3,85%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,81%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,32%.Tra lepiù importanti:01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,9%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 2%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. 1,9%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 12,5%; preced. 11,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,6%; preced. 1,1%).