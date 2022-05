FinecoBank, Deutsche Bank consiglia "buy". Titolo festeggia

Fineco

(Teleborsa) - Si muove in avantiche sta portando a casa un modesto +0,55% allineandosi alla buona performance registrata oggi da alcuni titoli del comparto bancario sostenuti dagli analisti.Quanto a Fineco beneficia della promozione giunta dagli analisti di. Gli esperti dell'ufficio studi della banca tedesca hanno migliorato la raccomandazione sul titolo portandolaindicato in precedenza. Ilè stato fissato a 16,90 euro. Nei giorni scorsi, la banca ha annunciato una forte crescita ricavi ed utili nel primo trimestre dell'anno.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,59%, rispetto a +0,63% del).Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12,47 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12,84. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 13,2.