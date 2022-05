Yellen avverte: "Esistono rischi stagflazione, prospettive incerte"

(Teleborsa) - Un nuovoè stato lanciato dalla, di rimando all'ascesa dei prezzi dei beni alimentari ed energetici in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.Parlando alla conferenza stampa che precede il vertice dei Ministri delle finanze e delle banche centrali del G7, Yellen ha affermato ", sia per quanto riguarda l'inflazione che per i potenziali rallentamenti" ed ha aggiunto che gli "effetti di ricaduta" sonoed all'imposizione di sanzioni contro Mosca."Certamente lea livello globale sono, e l'aumento dei prezzi di cibo ed energia sta avendo effetti stagflazionistici, vale a dire deprimere la produzione e la spesa e aumentare l'inflazione in tutto il mondo", ha sottolineato Yellen.La segretaria al Tesoro USA ha poi osservato che sono stati, ad esempio il rilascio di petrolio dalle riserve strategiche va in questa direzione ed il finanziamento di programmi di sostegno al settore alimentare.Yellen ha aggiunto che glieconomica grazie ad un mercato del lavoro forte, anche se ha ammesso che la carenza di cibo rappresenta una minaccia in tutto il mondo e deve essere affrontata.La titolare al Tesoro USA ha infine definito, che scadrà la prossima settimana,e permesso agli obbligazionisti USA di ricevere pagamenti sul debito russo. Una disposizione il cui venir meno