Zurich vende attività in Russia a management locale ed esce dal mercato

Zurich Insurance Group

Zurich Insurance N

(Teleborsa) -ha deciso di. Sotto i suoi nuovi proprietari, l'azienda opererà in modo indipendente e con un marchio diverso, mentre la compagnia assicurativa svizzera. "La transazione consentirà alla nuova società di mantenere un team di professionisti con grande esperienza assicurativa e di continuare a servire il mercato russo", si legge in una breve nota del gruppo.La vendita di Joint Stock Company Insurance Company "Zurich" (Zurich Russia) è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti. Zurich Russia pesa per circa lo 0,3% nel mercato assicurativo danni russo e la sua attività principale è stata quella di supportare le attività in Russia dei clienti internazionali di Zurich. Nel 2021, Zurich Russia ha registratoL'annuncio non ha mosso particolarmente il titolo sulla borsa di Zurigo. Sostanzialmente, che si attesta a 434,2. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'incertezza con prima resistenza vista a quota 436,5, mentre l'area di supporto più immediata è stimata a 431,2.