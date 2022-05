Klarna taglia 10% forza lavoro. Verso nuovo round con valutazione minore

(Teleborsa) -, startup fintech svedese e quella europea con la maggiore valutazione, ha annunciato che, in quanto l'inflazione e la guerra in Ucraina hanno peggiorato le performance della società. Klarna è l'azienda più in vista del settore del "buy now, pay later": si tratta di un mercato, la cui traduzione è "compra ora e paga dopo", in grande ascesa e che si occupa di fornire finanziamenti a breve termine grazie al quale i consumatori possono effettuare acquisti pagandoli a rate.La società ha registrato unadi 7,09 miliardi di corone svedesi (circa 675 milioni di dollari) nel 2021 e di 2,57 miliardi di corone svedesi (circa 245 milioni di dollari) nel primo trimestre del 2022. Klarna ha dichiarato oggi che il mondo è cambiato da quando la società ha definito i suoi piani aziendali nell'autunno del 2021."Da allora, abbiamo assistito a una guerra tragica e non necessaria in Ucraina, un, un forte aumento dell'inflazione, un mercato azionario altamente volatile e una probabile recessione", ha affermato Sebastian Siemiatkowski, amministratore delegato e co-fondatore di Klarna.Klarna sta cercando di raccogliere circa 1 miliardo di dollari in un, secondo il Wall Street Journal. La società svedese, valutata quasi 46 miliardi di dollari a giugno 2021 , potrebbe però ottenere unadopo il nuovo round, circa 30 miliardi di dollari secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg. L'aumento dei tassi starebbe infatti colpendo la valutazione del debito e del patrimonio della società.