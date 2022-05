Milano, smart working adottato da 8 aziende su 10

(Teleborsa) - Oltrenel primo trimestre dell'anno hanno almeno un dipendente inper un numero di dipendenti coinvolti pari alE' quanto emerge dalla rilevazione del centro studi diche ha coinvolto più di 250 imprese milanesi del manifatturiero e dei servizi avanzati. La percentuale risulta più elevata tra le imprese dei servizi,, a fronte dele nelrispetto alrilevato"Lo smart working negli ultimi due anni è un modello organizzativo che ha visto una forte accelerazione ed è oggi entrato a far parte della cultura aziendale diffusa - ha dichiaratovicepresidente di Assolombarda con delega a Politiche del lavoro, Sicurezza e Welfare -. Nel 2021 Confindustria, insieme alle organizzazioni sindacali, ha sottoscritto il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, con lo scopo di fissare le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale. L'intento, quindi, e' stato quello di promuovere lo smart working offrendo alle imprese un quadro di riferimento a riprova del fatto che il bilanciamento vita-lavoro è da sempre uno dei valori al centro delle nostre pratiche quotidiane. Quandoche ha condizionato il ricorso diffuso allopertantoA due anni dall'inizio della pandemia la diffusione del lavoro da remoto in forma strutturale o per esigenze legate all'emergenza è molto superiore al passato. Basti pensare che nel 2019 soloricorrevano al lavoro agile e la percentuale di lavoratori in smart working era del. Ildelle imprese milanesi che hanno risposto al sondaggio, prevede di attivare lo smart working in maniera strutturale nel futuro, una percentuale in linea con ildi aziende che, nell'autunno 2020, prevedevaAl momento lo smart working d'emergenza è prorogato fino al