Air France-KLM annuncia aumento capitale da 2,256 miliardi euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale, finalizzato alricevuti per fronteggiare la pandemia,ha annunciato un, mediante emissione di oltre 1,9 milioni di azioni ad un prezzo di 1,17 euro per azione. L'aumento di capitale prevede l'offerta di 3 nuove azioni ogni 1 azione esistente.I proventi dell'operazione saranno usati peremesse nel mese di aprile a favore del Governo francese, mentre la somma rimanente servirà a ridurre l'indebitamento ed abbassarne il costo.Lo Stato francese, che oggi controlla il 28,6% della compagnia di bandiera, ha detto che intende partecipare all'operazione e mantenere la sua quota di partecipazione invariata. Allo stesso modo il governo olandese intende mantenere una quota del 9,3% ma attende l'approvazione da parte del Parlamento .parteciperanno all'operazione assieme allache intende restare il principale partner sul fronte cargo."L'operazione che annunciamo oggi è il risultato del lavoro che stiamo facendo da diversi mesi, per consolidare il nostro bilancio, rafforzare la nostra autonomia finanziaria e ritrovare flessibilità strategica ed operativa, ha dichiarato il Ceo di Air France,, aggiungendo "vogliamo essere in grado di cogliere qualsiasi opportunità in un settore in evoluzione e di essere in grado di accelerare il nostro impegno ambientale".