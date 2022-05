Innovazione, imprese piemontesi “lanciano” la sfida agli studenti degli ITS

(Teleborsa) - Rendere più moderni e competitivi due settori cruciali per l’economia del Piemonte, turismo e agroalimentare, e contrastare il fenomeno dello skill mismatch giovani-imprese. È questo l’obiettivo del progetto “, “firmato” dallacon Upskill 4.0, spin-off di Università Ca’ Foscari Venezia, di cui è partner UniCredit.Fino alle PMI piemontesi avranno la possibilità di lanciare una sfida innovativa agli(quali innovazione di prodotto, di processo, trasformazione del business model). Da settembre 2022 a gennaio 2023 i giovani degli istituti tecnici svilupperanno un prototipo di soluzione a una delle challenge selezionate, lavorando con un team di lavoro dedicato, coordinato da docenti ed esperti di comprovata esperienza.L’obiettivo principale del progetto è proporre alle imprese del territorio percorsi di innovazione che facciano leva sulle metodologie innovative adottate da, una piattaforma collaborativa funzionale a collegare il mondo della(ITS – Istituti tecnici superiori) a quello delle imprese. É altrettanto importante ridurre il rischio di disallineamento tra l’acquisizione dicompetenze professionali da parte di giovani neodiplomati e la domanda delle imprese di specifiche competenze tecnico-professionali.Attraverso il progetto Upskill Piemonte sarà possibile per le imprese destinatarie attivare un percorso di, organizzativa e digitale incrociando le proprie necessità con le competenze tecniche di un team di studenti ITS. In questo modo sarà possibile contribuire a contrastare il fenomeno delloche non consente l’accesso al lavoro di centinaia di migliaia di giovani tecnici di cui le imprese italiane avrebbero bisogno.Grazie al supporto del team di professionisti e ricercatori Upskill 4.0, specializzati ine nella progettazione e sviluppo di interventi di rigenerazione di filiere e territori, le imprese selezionate sperimenteranno con i giovani tecnici degli ITS la realizzazione di nuovi prodotti e processi, implementando o adattando modelli di business nei nuovi contesti competitivi. Le “sfide” dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 luglio 2022.“Questo progetto unisce il riconoscimento del grande patrimonio imprenditoriale del Piemonte, terra di accoglienza e straordinaria eccellenza enogastronomica, al potenziamento del talento tecnico-scientifico dei nostri giovani, collaborando con Istituti di Alta Formazione ed Accademia, generando valore economico, sociale e culturale” sostiene, Presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.“Siamo grati a Fondazione Sviluppo e Crescita CRT per l’opportunità che avremo di sviluppare con aziende dei suoi territori progetti innovativi in materia di 4.0” - dichiara, Presidente di Upskill 4.0 - Upskill è nata proprio con questo presupposto, essere un connettore qualificato tra scuola, imprese e territori: crediamo molto nel lavoro di qualità come motore di crescita per le persone e nella forza trasformativa dell’istruzione tecnica come elemento fondamentale per la competitività delle aziende.”"Riteniamo che questo progetto possa favorire la diffusione dell'innovazione, l'accrescimento delle professionalità e la creazione di nuove sinergie funzionali alla crescita di quest'area – afferma, Responsabile Nord Ovest UniCredit -. Il nostro ruolo è quello di andare oltre il concetto di "banca tradizionale" per mettere in campo, oltre al sostegno in termini di credito e strumenti bancari, le nostre competenze per facilitare iniziative e partnership strategiche. La realizzazione di interconnessioni tra il mondo della formazione specializzata ed il mondo delle imprese ne è una prova tangibile".