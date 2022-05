Samsung

(Teleborsa) - Il gigante coreanoha annunciato un piano di investimenti da circa 360 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni.L'. L'80% delle risorse, ha riferito il colosso sudcoreano in una nota, saranno dedicate a ricerca e sviluppo.La società"nelle attività principali, in particolare semi-conduttori e biofarmaci".