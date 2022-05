SCM SIM, risultato negativo di 291 mila euro in 1° trimestre 2022

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon undi 291 mila euro, rispetto al risultato positivo di 13 mila euro al 31 marzo 2021. Al 31 marzo 2022 l'è pari a 913 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 959 milioni di euro registrati al 30 dicembre 2021, soprattutto per effetto delle performance negative dei mercati.Nei primi 3 mesi del 2022 lesono risultate pari a 1,31 milioni di euro, in crescita del 53% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sulle attività core; SCM SIM ha realizzato variazioni positive delle commissioni attive nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi (+77%), dei servizi di consulenza (+51%) e delle gestioni patrimoniali, nel cui comparto si osserva un incremento del 38%. Manca l'apporto delle commissioni di performance per evidenti motivi di mercato, che determina una contrazione deldel 15%.Lesono pari a 589 mila euro e registrano una crescita dell'11% rispetto al primo trimestre del 2021, a causa della diversa composizione del fatturato. Ilsi attesta a 711 mila euro, in diminuzione del 29% rispetto al 31 marzo del 2021. La società detiene un ammontare dipari a 1,7 milioni di euro, superiore rispetto a quanto previsto (1 milione di euro) dal nuovo quadro regolamentare europeo sulle imprese d'investimento.