ABTG, dalla controllata AGL dividendo per 229.500 euro

(Teleborsa) -(ABTG), società di formazione finanziaria personale e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che è avvenuto il(detenuta al 51%) come da delibera assembleare del 15/04/2022. In particolare, l'assemblea dei soci di AGL ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a 450.000 euro, di cui 229.500 euro di competenza della capogruppo ABTG S.p.A.AGL, costituita nel gennaio 2018, ha sviluppato una piattaforma proprietaria che aggrega in tempo reale gli, avendo come target individui che vogliono acquistare la prima casa a sconto con il supporto di un team di professionisti durante tutta l'operazione giudiziale dell'immobile prescelto. Il2021 si è attestato a 2,2 milioni di euro, in crescita del 56% rispetto al 2020 e in crescita anche rispetto al periodo pre-Covid (0,5 milioni nel 2019). AGL ha chiuso il 2021 conpari a 491 migliaia di euro, in crescita del 7% rispetto a 460 migliaia di euro al 31 dicembre 2020.