Mercati europei positivi dietro Wall Street

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,23%, con gli occhi del mercato che restano puntati sulla pubblicazione in serata dei verbali dell'ultima seduta del Fomc, della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,59%. Perde terreno l', che scambia a 1.848,9 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,89%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,08%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +198 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,93%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,51%; ben impostata, che mostra un incremento dello 0,73%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,57%, mentre, al contrario, perde terreno il, che si ferma a 26.046 punti, ritracciando dell'1,09%.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,17 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,02 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,75%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,31%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,80%.Decolla, con un importante progresso del 2,72%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,15%.del FTSE MidCap,(+9,52%),(+5,79%),(+5,09%) e(+4,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.Tra ledi maggior peso:08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,3%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89 punti; preced. 87 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 47%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -737K barili; preced. -3,39 Mln barili).