"Alberi per un futuro sostenibile", al Campus presentato il nuovo bosco urbano

(Teleborsa) - Complessivamente(farnetto, cerro, sughera, sorbo domestico, orniello, acero campestre, ontano nero, frassino ossifillo, pioppo bianco, pioppo nero, salice bianco), arbustive (sambuco, biancospino, fusaggine, sanguinello, pruno selvatico, ligustro, melo selvatico, ginestra comune) e autoctone. Si è tenuta oggi alla presentazione dellanel quartiere di Trigoria a Roma, realizzata dal Campus Bio-Medico SpA, in collaborazione con Arbolia e il supporto di RomaNatura."Si tratta di un progetto innovativo inserito in un più ampio programma di iniziative ambientali, didattiche e sociali, il Social Green Masterplan, che rinnova nei prossimi anni il processo di trasformazione virtuosa di questa zona periferica in un luogo più vivibile per il presente e per assicurare salute e benessere alle generazioni future –spiega–. Un modello di sostenibilità e sviluppo, inteso come spazio di pubblica utilità ed ecologicamente inserito, per un ricongiungimento tra Uomo e Natura e per migliorare la qualità di vita di cittadini, studenti, dipendenti e pazienti del Policlinico. Vogliamo, inoltre, dedicare la piantumazione ai colleghi del Campus Bio-Medico per l'impegno profuso durante la pandemia: un gesto che guarda al futuro con speranza".All'evento, tra gli altri, hanno preso parte: l'assessore all'Ambiente di Roma Capitale,; la presidente del IX Municipio di Roma,; il presidente di RomaNatura,; il direttore generale di Campus Bio-Medico SpA,Presente anche uno stand dell'con l'obiettivo di educare i più giovani verso il rispetto dell'ambiente, attraverso attività esperienziali per i bambini.