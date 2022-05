MEF, fino a 6,75 miliardi di BTP 5 e 10 anni, Ccteu in asta il 31 maggio

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato. In particolare, saranno collocati BTP 5 Anni (scadenza 01/04/2027 e cedola 1,1%) per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro, BTP 10 Anni (scadenza 01/12/2032 e cedola 2,5%) per un importo compreso tra 2 miliardi e 2,5 miliardi di euro, CCTeu 7 Anni (scadenza 15/10/2030) per un importo compreso tra 1 miliardo e 1,25 miliardi di euroI titoli vannomartedì 31 maggio. La data diè il 2 giugno. Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno dei predetti intervalli di emissione. L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base dellecondizioni di mercato.