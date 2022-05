Menarini, inaugurata la nuova sede regionale a Dubai negli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) - Ilha inaugurato oggi la sua sede regionale all'interno delnel quadro dell'obiettivo di espansione della propria presenza nella regione Medio Oriente e Africa (MEA). Il Gruppo, specializzato in ricerca e produzione farmaceutica, consumer healthcare, oncologia e diagnostica, ha stabilito la sede del, città che, secondo il Gruppo, "rappresenta uno snodo ideale per migliorare la salute e il benessere dei pazienti di quest'area geografica e per instaurare rapporti cruciali con le principali parti interessate del settore".L'inaugurazione ha visto la partecipazione disottosegretario aggiunto alle politiche e alle licenze della sanità pubblica presso il Ministero della salute e della prevenzione degli Emirati Arabi Uniti,ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, oltre ai dirigenti del team globale Menarini, tra cui,direttore generale del Gruppo,presidente per la regione META (Medio Oriente, Turchia e Africa) eresponsabile regionale per il Medio Oriente e direttore generale per la regione MEA."La giornata di oggi, con l'apertura degli uffici regionali di Dubai, – ha dichiarato– segna un momento storico per noi, un importante punto di svolta per aumentare sensibilmente la nostra presenza e il nostro portfolio in Medio Oriente. Come azienda a conduzione familiare da ben 135 anni, non vediamo l'ora di servire sempre più pazienti in Medio Oriente nei prossimi anni, facendo leva sul nostro fermo impegno in favore della Qualità"."L'inaugurazione di oggi della sede di Dubai per la regione MEA – ha commentato– è un traguardo importante per la nostra azienda, nel quadro dell'impegno per l'incremento degli investimenti in questa area geografica. La presenza in uno snodo farmaceutico di punta come Dubai potenzierà le capacità di Menarini e migliorerà l'accesso al mercato con la fornitura di prodotti all'avanguardia nell'ambito delle malattie cardiovascolari, gastrointestinali e infiammatorie. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha dimostrato un fermo supporto agli investimenti farmaco-economici, con la sua solida infrastruttura commerciale e gli imponenti impianti che il paese vanta. Questo è per Menarini un passo fondamentale nella giusta direzione e continueremo a lavorare al fianco del governo degli Emirati Arabi Uniti per innalzare gli standard dell'assistenza sanitaria e favorire il benessere delle comunità all'interno e all'esterno del paese".A commento del perfetto allineamento dell'inaugurazione della nuova sede regionale di Menarini con la Dubai Industrial Strategy 2030, il Dott. Ali Al Sayed, Direttore del dipartimento Servizi farmaceutici dell'autorità sanitaria di Dubai, ha dichiarato: “Un obiettivo peculiare della strategia di Dubai per il 2030 è diventare uno snodo globale per aziende basate sulle conoscenze, attente alla sostenibilità e focalizzate sull'innovazione. Grazie alla sua lunga esperienza nel campo della ricerca medica, Menarini fornirà un contributo importante a questa strategia visionaria. È un'azienda con cui condividiamo la visione generale di consolidamento di Dubai come destinazione d'elezione per le conoscenze, l'istruzione e la formazione in ambito sanitario”.Con alle spalle un'azienda presente in 140 paesi e oltre 17.000 dipendenti, la nuova sede regionale di Dubai opererà all'insegna dei radicati valori che contraddistinguono Menarini: attenzione al paziente, centralità delle persone e impegno per la qualità, l'integrità e la responsabilità. Questo importante traguardo è una testimonianza della mission per cui Menarini si impegna costantemente, ossia la cura delle patologie su scala globale, dando sempre la priorità alla salute dei pazienti, al di sopra di tutto.