Casta Diva, risultati in crescita nell'esercizio 2021

Casta Diva

(Teleborsa) - Idi, nell'esercizio 2021, sono pari a 27 milioni di euro, in crescita del 72% sul 2020 (Euro 15,7 milioni) mentre ilè pari a 29,7 milioni, in incremento del 70,6% rispetto al 2020(Euro 17,4 milioni).L’ EBITDA è positivo ed è pari a Euro 1,2 milioni, in forte incremento rispetto al 2020 (Euro -3 milioni), mentre l’ EBITDA Adjusted è pari ad Euro 1,5 milioni (6% dei Ricavi), al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti ed è in linea con il dato di Piano 2021.L’è positivo ed è pari ad Euro 0,5 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2020 (Euro -3,4 milioni) per Euro 3,9 milioni, mentre lè pari ad Euro 0,8 milioni in incremento rispetto al dato di Piano 2021 ed in netto miglioramento rispetto al 2020 (Euro -2,9 milioni) per Euro 3,7 milioni.Positivo anche ilper 0,3 milioni in miglioramento per 4 milioni sul 2020 (Euro -3,7 milioni). Ilsi attesta a Euro 0,4 milioni, con un incremento di Euro 3,8 milioni rispetto al 2020 (Euro -3,4 milioni), dopo imposte positive per Euro 0,1 milioni (imposte positive per Euro 0,3 milioni nel 2020.Laè rappresentata da indebitamento netto, ed è pari a Euro 1,6 milioni, in decremento del 44,8% rispetto alla PFN al 30 giugno 2021 (indebitamento netto per Euro 2,9 milioni) ed in incremento rispetto alle stime di cui al Piano Industrialeprecedente (indebitamento netto per Euro 0,5 milioni) per effetto delle politiche di crescita per linee esterne.