Frenano i prezzi USA. Borse europee in rally

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

CNH Industrial

STMicroelectronics

Prysmian

Terna

Generali Assicurazioni

Italgas

A2A

doValue

Seco

Wiit

Carel Industries

ERG

Maire Tecnimont

Alerion Clean Power

Webuild

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari e per i mercati americani che galoppano dell'1,66% sull'. A fare da assist alle piazze finanziarie contribuisce la lieve frenata dell'inflazione USA, nel mese di aprile, che porta gli investitori a scommettere che il picco dei prezzi sia ormai alle spalle.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.854,2 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 114,2 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +194 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,90%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,62%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,27%; svettache segna un importante progresso dell'1,64%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.876 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,63 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,72 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,41 miliardi.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,45%.Brilla, con un forte incremento (+3,15%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,35%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,18%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,60%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.Tra i(+5,56%),(+3,98%),(+3,83%) e(+3,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%.In apnea, che arretra del 2,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,02%.Tra lepiù importanti:09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -4,3%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,9%; preced. -4,1%)10:00: M3, annuale (atteso 6,3%; preced. 6,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).