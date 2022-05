Mercati europei positivi. Focus su dati macro e Cina

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Come le borse asiatiche, anche i mercati europei beneficiano del fatto che laha allentato alcuni delle più severe restrizioni contro la pandemia. Intanto, il capo economista della BCE, Philip Lane, ha detto che Francoforte dovrebbea luglio e settembre.Sul fronte è risultata sostanzialmente stabile la fiducia dell'economia dell'Eurozona nel mese di maggio 2022. Ad aprile, i prezzi alla produzione dell'industria italiana sono aumentati dello 0,2% su base mensile e del 35,3% su base annua. L'inflazione ha accelerato in Spagna nel mese di maggio.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,077. Lieve aumento dell', che sale a 1.858,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 115,8 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +199 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,03%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,68%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, eavanza dello 0,72%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,23%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.970 punti.In denaro il(+1,43%); come pure, su di giri il(+1,75%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,71%.Su di giri(+3,35%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,24%.Effervescente, con un progresso del 2,02%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,82%.scende dell'1,68%.Calo deciso per, che segna un -1,58%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%.del FTSE MidCap,(+4,25%),(+4,21%),(+3,89%) e(+3,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.Tra i dati09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,3%)10:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 36,9%)10:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 4%)11:00: Fiducia economia (atteso 104,9 punti; preced. 104,9 punti).