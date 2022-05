Mobilità sostenibile, ENI sigla accordo strategico con XEV

(Teleborsa) - Dopo il lancio del car sharing elettrico Enjoy a Torino,hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per esplorare ambiti di collaborazione che riguardano lain grado di diminuire gli impatti ambientali dei veicoli, per lo sviluppo della tecnologia del battery swapping e anche per l'assemblaggio delle autovetture della casa automobilistica.L'sottoscritto – spiega Eni in una nota – ha l'obiettivo di, in particolare per implementare lama anche per l'eventuale realizzazione dell'o parti di essi, nel territorio italiano e anche per la gestione del ciclo di vita delle batterie delle auto, dalla produzione al montaggio, manutenzione e fine vita tramite riciclo.Uno studio di fattibilità sarà dedicato a un, che prevede la produzione da parte di Eni di parti dei veicoli, accessori e pneumatici attraverso l'utilizzo di materiali e processi dei siti industriali in Italia, anche da chimica da rinnovabili."Sono particolarmente contento di questa partnership innovativa, che – spiega– guarda al futuro delle nuove generazioni, alla transizione energetica e all'approccio multidisciplinare di Eni. È un futuro che in Eni sappiamo immaginare, e che ci piace costruire insieme a partner che sanno fare squadra con passione ed entusiasmo".