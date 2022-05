Tecnomar premia all'International Yacht & Aviation Awards

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, brand della società della nautica di lusso, annuncia che, nato dall’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e quello delle sport cars di lusso,nella categoriaall'edizione 2022 degliSi tratta di riconoscimenti insigniti dache premianonei settori dello Yachting, dell’Aviazione e nell’Hotellerie.La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 27 maggio nella splendida cornice del Belmond Hotel Cipriani di Venezia di fronte a una giuria di esperti del settore provenienti da ogni parte del mondo."Questa vittoria rappresenta un’ulteriore conferma del successo della partnership con un brand prestigioso come Automobili Lamborghini", affermaVice Presidente e CCO del gruppo."Questo premio celebra il successo del nostro ambizioso progetto e lo straordinario lavoro fatto da Lamborghini e Tecnomar: rappresentare l’essenza del DNA Lamborghini in un lussuoso yacht sportivo. Questo motor yacht è l’interpretazione perfetta di una Lamborghini in mare", sottolineaStrategy Director di Automobili Lamborghini.