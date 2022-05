Wall Street in calo dopo il mini rally. Preoccupa l'inflazione

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Dopo il balzo di venerdì scorso e la chiusura per festività della giornata di ieri,. La preoccupazione principale continua a essere. "Un'inflazione più alta e una crescita più lenta sono ora l'opinione condivisa, ma ciò non significa che sia completamente scontata.", hanno scritto gli analisti diin una nota. Anche l'inflazione nell'eurozona ha raggiunto un nuovo massimo storico, intensificando il dibattito presso la Banca centrale europea sulla rapidità con cui aumentare i tassi di interesse.Intanto, si mantengono in crescita a un ritmo elevato inel mese di marzo 2022 (sia per quanto emerso dai dati S&P Case-Shiller che da quelli della Federal Housing Finance Agency )., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,24%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 20 di questo mese; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.113 punti. In rosso il(-0,97%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,99%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i(-1,75%),(-1,65%) e(-1,58%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.In perdita, che scende del 2,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.Al top tra i, si posizionano(+9,47%),(+4,82%),(+4,36%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,93%.Seduta negativa per, che scende del 4,32%.Sensibili perdite per, in calo del 3,30%.In apnea, che arretra del 2,76%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20%; preced. 20,3%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,9%)15:45: PMI Chicago (atteso 55 punti; preced. 56,4 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 103,9 punti; preced. 107,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 59,2 punti).