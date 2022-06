Fabilia Group, vicepresidente e secondo azionista lascia CdA

Fabilia Group

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, ha comunicato che il, dopo che è risultato l'unico astenuto nella riunione del board per l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, "motivandole con il venir meno del rapporto di reciproca fiducia espressogli anche nel corso di tale consiglio".La società evidenzia che si tratta didal momento che il CdA, come il Collegio Sindacale, è in scadenza di mandato e che nell'assemblea prevista per il 29 giugno saranno nominati i nuovi organi societari.Mattia Casadiodi Fabilia Group, tramite la società FI2 S.r.l. a lui riconducibile, pari alsociale. Si tratta del secondo azionista della società romagnola dopo la società FI1 S.r.l., riconducibile a Mattia Bastoni.