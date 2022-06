IEG, batte forte il cuore del fitness: inaugurata ieri RiminiWellness

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il popolo delha ritrovato la sua casa. Ieri alla fiera didi– davanti a un folto pubblico di operatori ed appassionati - si è aperta la 16esima edizione di. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti Lorenzo Cagnoni, presidente IEG, Moreno Maresi, assessore allo Sport del Comune di Rimini, Francesca Lollobrigida, campionessa mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio e plurimedagliata alle olimpiadi invernali di Beijing 2022 e Giulia Ghiretti, campionessa paraolimpica di nuoto. Con loro, la squadra dell’Aeronautica Militare di Ginnastica Ritmica, che ha dato prova della propria arte con un’emozionante esibizione.“Fino a domenica – ha esordito il presidente- 20 padiglioni del nostro quartiere saranno interamente dedicati ad ospitare la manifestazione, con 1.500 ore di lezione die tutte le proposte che le aziende hanno organizzato con grande impegno dopo due anni di limitazioni. Se ripenso a cosa ha fatto scattare 16 anni fa il meccanismo di una manifestazione del genere in questo quartiere e in questa terra, vedo i caratteri tipici della nostra riviera, capace di mettere insieme il senso della responsabilità e il coraggio di fare impresa, con la voglia di vivere e far vivere. E oggi possono dire di essere soddisfatto, perché in questa manifestazione rintraccio gli elementi della nostra personalità collettiva”.Gli ha fatto eco l’assessore: “Credo che lonon sia solo agonismo o benessere, ma anche un vero e proprio cibo dell’anima, riconosciuto in maniera universale a tutte le latitudini. Vedere come RiminiWellness interpreti nel modo migliore questo spirito e questo valore rappresenta una grande soddisfazione. Ricominciare oggi, in questo periodo, è straordinariamente importante perché introduciamo al meglio una estate che ci auguriamo sia molto positiva”.Il microfono è poi passato a: “Per me è indescrivibile vedere così tante persone mosse dalla passione per lo di sport. Da atleta, reduce dall’esperienza in bolla delle Olimpiadi di Pechino, è qualcosa che mi rende felice e orgogliosa. Alla base di tutto vedo forte motivazione, che è ciò che ti aiuta a raggiungere gli obiettivi che ti poni, ma soprattutto grande divertimento”. Sulla stessa linea: “Lo sport è sempre stata una parte fondamentale della mia vita. Ma ancor di più, le sensazioni che lo sport ti sa dare, come il benessere che si prova dopo ogni allenamento quotidiano, lo spirito di squadra e i legami che si creano con le compagne. Queste sono le emozioni che ho sempre continuato a inseguire e che qui ho ritrovato”.Ha concluso, capo della squadra dell’Aeronautica Militare di Ginnastica Ritmica: “Dopo due anni di pandemia, in cui gli eventi si sono fermati, per noi è molto importante tornare in mezzo alla gente e poterci esibire con il pubblico. Ed è fantastico vedere tutte queste persone in fiera accomunate dalla passione: è questa la sensazione più bella”. Tra i padiglioni, sono tanti i vip e gli sportivi famosi in visita. Ieri è stato il turno del re degli anelli, applaudito anche dal palco e dai tantissimi fan. Domani pomeriggio, all’area Media One (hall Sud), concessionaria leader in Italia nell’advertising out of home e digital out of home, sono attese due vere e proprie celebrità della tv e del cinema italiano: Gabriel Garko e Vittoria Belvedere.