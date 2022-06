In rosso la Borsa americana, pessimo il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre l'1,05%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 4.109 punti, in forte calo dell'1,63%.Pessimo il(-2,67%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-1,84%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,85%),(-2,48%) e(-2,37%).del Dow Jones,(+1,34%),(+0,94%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,23%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,17%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.Al top tra i, si posizionano(+5,02%),(+3,51%),(+2,23%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,22%.Seduta negativa per, che scende del 7,20%.Sensibili perdite per, in calo del 6,85%.In apnea, che arretra del 6,46%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (preced. -109,8 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,1 punti; preced. 58,4 punti).