Elica presenta "LHOV" e conferma le sue strategie per la crescita futura

Elica

(Teleborsa) - Alla vigilia del Salone Internazionale del Mobile Eurocucina 2022,ha incontrato la comunità finanziaria per presentaree confermare inei segmenti Cooking e Motori. In particolare, l'azienda specializzata nel segmento cucine ed aspiratori haLa lineaperché, riaffermando la leadership di Elica nel segmento Cooking a 360 gradi. Una categoria di prodotto del tutto inedita, compatto, potente, automatizzato, cheanche verso la sostenbilità. La linea "LHOV" ideata e disegnata da, Chief Design Officer di Elica, permette unae dà nuova forma all’esperienza di cottura."Stiamo affrontando una vera rivoluzione che affonda solide basi nei nostri pilastri: design, creatività, innovazione e qualità", afferma il Presidente, ricordando "mio padre, Ermanno è stato un visionario nel settore degli elettrodomestici sviluppando il mercato delle cappe, oggi portiamo avanti questa tradizione e a distanza di cinquant’anni si arricchisce di nuovi elementi e ci pone nuovamente nella condizione di pionieri dando ai nostri clienti una nuova esperienza dello spazio domestico e, in particolare, nell’ambito del cooking"."La capacità di innovare sistemi e design ci ha permesso di creare un prodotto unico, rivoluzionario e che abbiamo solo noi sul mercato, LHOV, che rompe gli schemi della cucina, aprendo a una nuova 'cooking experience', più funzionale, piacevole, intuitiva sostenibile e che incontra le aspettative dei nostri clienti più esigenti", commenta il Ceo, spiegando "questo prodotto si inserisce a pieno nel percorso strategico di focalizzazione sul segmento Cooking" e potrà "rappresentare un ulteriore 'boost' nel nostro posizionamento di mercato a livello mondiale".Il Gruppo Elica ha, mediante lo, l’incremento della redditività e la generazione di cassa. Una crescita resa possibile dalla le dall'e che potrà essere ulteriormente supportata da, che permettano più velocemente di completare e arricchire l’offerta di prodotti ad alto valore aggiunto.Le principalifutura riguardano il segmentoattraverso l'espansione della gamma premium, la strategia di diversificazione geografica in Europa ed America, e loin un’ottica di transizione ecologica, grazie all’adozione di sistemi a idrogeno in grado di minimizzare l’impatto ambientale.In questo contesto di inserisce ilche aspira a portare iCooking (55% nel 2021, 52% del 2019). Il lancio di "LHOV" amplierà l’offerta di una rete commerciale e distributiva già vincente in tutti i paesi europei, come accaduto per ilche oggi rappresenta circae ha registrato un progresso del 40% rispetto al 2020 e dell’80% rispetto al 2019.