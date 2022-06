Twitter replica a Musk: continueremo a condividere informazioni

Twitter

(Teleborsa) -continuerà a condividere le informazioni richieste da Elon Musk, per finalizzare l'accordo di acquisto per 44 miliardi di dollari.Lo ha dichiarato la piattaforma social al Wall Street Journal replicando al CEO di Tesla che aveva messo in dubbio la conclusione dell'accordo poiché la piattaforma non aveva condiviso i dati sui profili falsi e sul numero di spam.Twitter ha aggiunto che prevede di far rispettare l'accordo secondo prezzo e termini concordati. "Intendiamo chiudere la transazione e applicare l'accordo al prezzo stabilito" di fusione.