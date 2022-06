BCE pronta a porre fine alla politica espansiva: ecco cosa aspettarsi

(Teleborsa) -, ad Amsterdam, che culminerà domani con, pressoché scontate: il definitivoa questa riunione ed unL'obiettivo dell'Eurotower, di fronte ad un'inflazione galoppante, che sta ora condizionando anche la crescita dei salari, èdei tassi di interesse, che il Governatore della Banque de France Villeroy ha indicato fra l'1% ed il 2%, ma è importante cheed ha raggiunto un livello dell'8%, per effetto del rincaro delle materie prime energetiche, chesui beni alimentari ed ora, che hanno registrato unaUn dato questo che preoccupa molto i banchieri e che, prima della BCE, ha convinto la Fed a dichiarare guerra all'inflazione ed abbracciare una politica fortemente restrittiva.Ma cosa ne pensano gli analisti?Per, Chief Economist,, "è una certezzadel tasso di deposito ai meeting di luglio e settembre della BCE". "Non prevediamo un aumento di mezzo punto, come indicato dal governatore della banca centrale olandese Knot. - precisa l'esperto - Per il futuro, tuttavia, ci aspettiamo che la, perché riteniamo che l'attività economica rallenti significativamente e le pressioni inflazionistiche si attenuino nella seconda metà dell'anno. Tutto ciò è in linea con le ultime indagini sui consumatori della Commissione europea, che hanno mostrato un rallentamento delle aspettative di inflazione nella maggior parte dei Paesi europei".Anche, Global CIO Fixed Income diconviene che l'aumento, il primo in 11 anni, sarà di 25 punti base e non di più. Inoltre, ci si attende che di fronte a un'inflazione che continua a sorprendere al rialzo, lae affermare la propria determinazione a, Global Head of Fixed Income di, ritiene che la BCE sia "in ritardo" e "di fronte a una crescita annua dei prezzi superiore all'8%, sta preparando i mercati a un primo rialzo dei tassi di riferimento a luglio, che dovrebbe essere seguito da almeno altri due rialzi entro la fine dell'anno. Il tasso di deposito potrebbe quindi passare da -0,50% a +0,25%, uscendo dal territorio negativo". Per l'analista "è probabile che lesi preannuncinoanche nei prossimi mesi e ciò potrebbe spingere lad'inflazione a giugno. Ciò suggerisce una reazione più rapida e più forte della BCE sul fronte del rialzo dei tassi nel 2022".