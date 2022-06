Comer Industries, Intesa Sanpaolo alza stime e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Comer Industries

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 37,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, e ha confermato ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime dopo i solidi risultati del primo trimestre 2022 e visto che l'andamento del mercato resta positivo."Anche se il, la buona visibilità della top line e un meccanismo di prezzo che trasferisce ai clienti l'aumento delle materie prime (con l'aggiunta di un supplemento logistico) dovrebbero impedire all'azienda un deterioramento dei margini, si legge nella ricerca.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 1.184 milioni di euro, undi 147,9 milioni di euro e undi 67,6 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 1.250 milioni di euro, 164,1 milioni di euro e 77,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 1.294 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 174,4 milioni di euro e un utile netto di 84,3 milioni di euro.