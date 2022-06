Estrima costituisce joint venture per entrare nel mercato greco

Estrima

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micromobilità elettrica, ha siglato accordi per la, che consegnerà i primi veicoli entro l'estate con l'apertura un Birò Store nel cuore di Atene, nella zona di Kolonaki. Il Birò, piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, è il prodotto di punta della società di Pordenone. Birò Hellas, nasce come, realtà fondata nel 1993 che opera nel settore dei servizi e della consulenza aziendale in Grecia. Lo sbarco sul mercato greco avviene dopo pochi mesi da quello in Francia "Con Birò vogliamo rendere la vita migliore - ha commentato il- Migliore per gli utenti, che possono passare meno tempo nel traffico e trovare sempre parcheggio. Migliore per le città, che possono ridurre l'inquinamento, la congestione e il rumore. Migliore per il nostro pianeta, dato che Birò è il veicolo elettrico che richiede la minore quantità di energia. Con, vogliamo restituire alle città greche un po' della bellezza che ora è nascosta dalle auto, e aiutare la gente a sorridere mentre guida".