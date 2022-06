Ryanair lancia l'offerta invernale: 23 nuove rotte in Italia

(Teleborsa) - Ryanair ha bruciato i tempi stagionali annunciando il, il più consistente di sempre conper un totale di oltre 570. Con 90 basi e oltre 2.500 rotte operanti in 36 paesi europei durante il prossimo inverno, Ryanair continua a inserire nella propria flotta i nuovi aeromobili B737 "Gamechanger", che consumano il 16% in meno di carburante e generano il 40% in meno di rumore emissioni, aggiungendo il 4% in più di posti."In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l'inverno '22/23 per l'Italia con oltre 570 rotte verso destinazioni popolari in tutta Europa, compresi", ha commentato il direttore commerciale Jason McGuinness.