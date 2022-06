BCE conferma svolta politica monetaria. Spread si allarga a 230 punti

(Teleborsa) - Ladai contenuti quasi scontati non ha mancato di creare uno, che sono scivolati dopo la conferma dellae di un, il primo da 11 anni a questa parte. Ma l'Istituto di Francoforte non esclude la possibilità di aumenti da mezzo punto a settembre, a seconda di come si muoverà l'inflazione.Ledegli economisti della BCE indicanonel 2022, al 3,5% nel 2023 e 2,1% nel 2024; ridotte le previsioni sulnel 2022, 2,1% nel 2023 e 2,1% nel 2024.La reazione dei mercati non si è fatta attendere. Lo, a seguito delle vendite che si sono scatenate sui bond europei dopo l'annuncio della fine del QE. Ne ha sofferto maggiormente il, che ha visto crescere i rendimento sinodal 3,47% del giorno prima, ai massimi dal 2014. Il rendimento delinvece è salitoSecondo gli esperticirca la sostenibilità dei debiti più elevati dell'Eurozona, tanto più che l'Eurotower non ha escluso un possibile intervento con lo scudo anti-spread, facendo allargare ancor di più i differenziali fra il centro e a periferia."L'assenza di una discussione concreta su un nuovo programma di sostegno che possa evitare quello che la BCE definisce “rischio di frammentazione” innervosisce gli investitori, che temono ora un ulteriore allargamento dello spread in un contesto macroeconomico in deterioramento, tassi al rialzo, una complicata manovra finanziaria in autunno ed elezioni generali nella primavera prossima", sottolinea, Senior Multi-Asset Investment Manager diAnche l’euro ha registrato movimenti un po' nervosi nei due sensi, cedendo poi alle vendite e scivolando sino a 1,0633 USD (-0,77%), per l'attesa di un cambio della politica monetaria ed un primo rialzo dei tassi di 25 punti base a luglio."Come da attese, la Bce ha ufficializzato la fine del QE e rafforzato ancor più il tono restrittivo degli ultimi mesi, aprendo la strada ad una serie di rialzi dei tassi da luglio in poi", commenta, Quantitative Analyst diricordando che "i tassi reali rimangono negativi, dato che i tassi nominali sono stati aumentati significativamente meno del tasso di inflazione". Per l'esperto "paure di una recessione e il noto livello di debito di alcuni principali paesi membri possono rallentare il percorso di rialzo dei tassi", ma "non è improbabile che la Banca Centrale sia costretta a tenere il mirino sull’aumento dei prezzi, anche a costo di una recessione"., fixed income senior portfolio manager, C, ritiene che "dopo settembre, la previsione è quella di un percorso graduale ma sostenuto di aumento dei tassi". "Il Consiglio non è al momento preoccupato - sottolinea - per l'allargamento degli spread periferici, che ha accompagnato il cambio di rotta della politica monetaria quest'anno. La flessibilità del programma di reinvestimento PEPP sembra rimanere l'unico sostegno per contrastare i rischi di frammentazione, almeno per ora"."La BCE non ha fornito indicazioni sulla possibile destinazione della traiettoria dei tassi d'interesse, né sul tasso d'interesse neutrale, e prevede di aumentare i tassi fino a quando l'inflazione a medio termine non si stabilizzerà intorno all’obiettivo", afferma, Senior Portfolio Manager European Rates di, ricordando che "la BCE si è impegnata a combattere la frammentazione, se necessario, ma nella riunione odierna non sono stati forniti dettagli e, di conseguenza, gli spread periferici si sono ampliati. Rimaniamo scettici sul fatto che la BCE annuncerà un back-stop credibile ex ante".Peril tasso di policy effettivo della BCE potrebbe, con il primo aumento di 25 bps di tutti e tre i tassi previsto a luglio 2022, e il secondo a settembre 2022, con un incremento forse maggiore. La riduzione di bilancio richiederà più tempo, perché ladei titoli in scadenza detenuti nell’ambito del Quantitative Easing (QE). Le condizioni del mercato obbligazionario si sono inasprite, ma l’effetto dell’sul premio a termine continuerà probabilmente adi circa 90 bps, fino a quando non comincerà la riduzione del bilancio.