BCE, Lagarde: evitare frammentazione, se serve useremo nuovi strumenti

(Teleborsa) - "Dobbiamo essere. Dobbiamo essere. Abbiamo gli strumenti esistenti, come il reinvestimento sotto il programma del PEPP che sarà usato con flessibilità, ma. Siamo impegnati nella trasmissione della politica monetaria e la frammentazione sarà evitata nella misura in cui impedirà la trasmissione della politica monetaria". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea,, nella conferenza stampa post- meeting della BCE , in cui Francoforte ha deciso di porre fine agli acquisti netti di asset nell'ambito del programma APP a partire dal 1 luglio 2022 e di aumentare i tassi di interesse chiave di 25 punti base nella riunione di politica monetaria di luglio."Sappiamo come creare e implementare nuovi strumenti, lo abbiamo fatto in passato e siamo pronti a farlo ancora", ha aggiunto, rispondendo a chi la incalzava sulla natura di questi nuovi strumenti. "- ha spiegato - Ma non tollereremo la frammentazione che impedirà la trasmissione della politica monetaria e decideremo in base alla circostanze quando comparirà questo rischio".Nel corso del suo intervento, Lagarde ha detto che "l'aggressione ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina sta colpendo gravemente l'economia della zona euro e le. Ma ci sono le condizioni perché l'economia continui a crescere e a riprendersi ulteriormente nel medio termine". L'", ha aggiunto, sottolineando che "la calibrazione delle nostre politiche rimarrà dipendente dai dati e rifletterà la nostra valutazione in evoluzione delle prospettive".Parlando delle decisioni prese nel meeting odierno, la numero uno della BCE ha affermato che le decisioni sono state prese "" e ha sottolineato che Francoforte ha iniziato oggi "un percorso, e questo è chiaramente uno step di questo percorso". Lagarde è tornata a parlare di "" più volte durante la conferenza stampa, anche quando le hanno chiesto se fosse stato considerato un rialzo dei tassi di 50 punti base già a luglio. "Usciamo da molti anni di non decisioni sui tassi e stiamo uscendo da tassi negativi, quindi è bene iniziare con un- come fanno anche le altre banche centrali -- ha detto - Quello che stiamo facendo non è solo un singolo step a luglio, ma stiamo iniziando un percorso che ci riporterà al target dell'inflazione al 2% nel medio termine".La presidente dalla BCE ha evidenziato che non si aspetta che il primo rialzo di luglio avrà un immediato effetto su inflazione e che è ancora troppo presto per individuare un tasso neutrale. "Abbiamo- ha spiegato - Inoltre, non è una cosa che possiamo osservare oggi, ma mentre ci avviciniamo potremo osservalo meglio, e".Lagarde ha anche riflettuto sull'aggiornamento delle stime su PIL e inflazione, riconoscendo gli errori dell'Eurotower e parlando di "". "Il nostro staff fa del proprio meglio e va sottolineato che le nostre prospettive non sono solo della BCE, ma anche di tutte banche centrali dell'eurozona - ha detto - È chiaro che i rialzi dei prezzi dell'energia, la guerra in Ucraina e il rimbalzo dell'economia hanno".