Borse cinesi in ribasso nonostante dato macro positivo

(Teleborsa) -, con le. Gli investitori si sono trovati a valutare l'andamento della bilancia commerciale , con le esportazioni cinesi che sono cresciute del 16,9% a maggio rispetto a un anno fa e le importazioni che sono aumentate del 4,1%.Notizie negative sul fronte delle restrizioni, dopo che ai residenti delè stato ordinato diper due giorni nel tentativo di controllare la trasmissione del coronavirus. "L'incertezza sui focolai di Covid significa che è probabile che le azioni cinesi siano ancora suscettibili ai cicli start-stop", hanno affermato in una nota gli analisti diLieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,33%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, profondo rosso per, in netto calo dell'1,67%, e per, che lima l'1,10%.Variazioni negative per(-0,73%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,22%. Senza direzione(+0,11%); in ribasso(-1,17%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,26%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,8%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8%).