Contraffazioni, Mipaaf: pubblicato Report ICQRF sull'Attività Operativa 2021

(Teleborsa) - Oltre 60mila controlli, 955 interventi fuori dei confini nazionali e sul web a tutela delle Indicazioni Geografiche, 5,5 milioni di kg di merce sequestrata, per un valore di oltre 9 milioni di euro. Sono i dati di estrema sintesi contenuti nel Report 2021 sull'attività operativa dell'(ICQRF), on line sul sito del Mipaaf, con i dettagli sugli interventi contro frodi, fenomeni di italian sounding eai danni delagroalimentare e dei consumatori e per il contrasto alla criminalità agroalimentare.Su 33.404 operatori ispezionati e 62.316 prodotti controllati, le irregolarità hanno riguardato l'11,6% deie il 9,0% dei campioni analizzati. I controlli hanno riguardato per oltre il 90% ie per circa il 10% iper l'agricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari). 186 le notizie di reato e 4.699 le contestazioni amministrative a cui si aggiungono 4.954 diffide emesse nei confronti di altrettanti operatori.Inoltre, in quanto Autorità sanzionatoria per le violazioni nell'agroalimentare, anche accertate da altre Autorità di controllo, l'ICQRF ha emesso, per un importo di circa. A livello internazionale e sul web, in qualità di Autorità ex officio per i prodotti DOP/IGP e Organismo di contatto in ambito UE per l'Italia nel settore vitivinicolo, l'Ispettorato ha attivato 955 interventi, di cui 804 grazie alla continua collaborazione con i web marketplace – Alibaba, Amazon, Ebay e Rakuten – che hanno consentito all'Italia di garantire alle nostre denominazioni d'origine un alto livello di protezione contro la contraffazione.