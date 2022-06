Ki, accordo per acquisire quota in I.L.L.A.

Ki Group Holding

(Teleborsa) -ha proceduto alla sottoscrizione di un contratto con Ortigia Investimenti e Andrea Mastagni per l’acquisizione di una partecipazione sociale in I.L.L.A., società di diritto italiano, con sede a Noceto (Parma), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di utensili da cucina in alluminio antiaderente, nella produzione di caffettiere nonché nella commercializzazione di casalinghi.Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 23 maggio, aveva deliberato favorevolmente in merito all’operazione di acquisizione, dando mandato all’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Crespi per procedere alle negoziazioni per l’acquisto da parte della Società di una partecipazione pari al 15,85% del capitale sociale di I.L.L.A..Nell’ambito del contratto di acquisizione (il “Contratto”), sottoscritto in data odierna con Ortigia S.r.l. e Andrea Mastagni, è stata definita l’acquisizione da parte della Società di n. 2.010.000 azioni di I.L.L.A. (in particolare mediante l’acquisto di n. 1.788.230 azioni da Ortigia S.r.l. e di n. 221.770 azioni da Andrea Mastagni), corrispondenti ad una quota pari al 15,85% del capitale sociale della medesima, ad un prezzo per azione pari a Euro 0,15 (sostanzialmente corrispondente al prezzo dell’azione di cui alla media ponderata dell’ultimo semestre) per un importo complessivo dell’ammontare di Euro 301.500,00.Ai fini del perfezionamento dell’operazione di acquisizione della partecipazione, la Società ha altresì sottoscritto con Ortigia S.r.l., in data odierna, un patto di non concorrenza per un corrispettivo complessivo di Euro 75.000,00 (il “Patto di non concorrenza”). Il Patto di non concorrenza prevede l’impegno dei soci di Ortigia S.r.l. a non iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela di I.L.L.A. e, comunque, ad esercitare la sua attività professionale in favore di altre imprese concorrenti per la durata di 18 mesi dalla data di cessione del pacchetto azionario a Ki Group. Il territorio per cui è valida la limitazione oggetto del Patto di non concorrenza è quello italiano.Il perfezionamento dell’operazione mediante il trasferimento del pacchetto azionario e il relativo pagamento (la c.d. “Value Date”), avverrà nei prossimi giorni, e comunque entro il 21 giugno p.v., in ragione delle tempistiche necessarie al completamento dell’assegnazione (ritiro titoli contro pagamento) da parte degli intermediari presso i quali sono collocate le azioni. La Società dispone al momento delle risorse finanziarie per concludere l’operazione di acquisto delle azioni e liquidare il corrispettivo del patto di non concorrenza contestualmente al trasferimento delle azioni.