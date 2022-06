Tecom Group avvia IPO a Dubai per collocare 12,5% capitale

(Teleborsa) - Dopo la maxi IPO della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), fornitore esclusivo di elettricità e acqua potabile a Dubai,(DFM) anche, importante operatore di parchi commerciali. La Dubai Holding, di proprietà dello Stato, venderà 625 milioni di azioni Tecom (pari a una quota del 12,5%). L'offerta avrà luogo dal 16 giugno al 24 giugno, con l'L'azionista venditore si riserva il diritto di modificare l'offerta e le dimensioni, si legge in una nota. La società ha dichiarato che prevede di pagare undi 800 milioni di dirham (circa 203 milioni di euro) per ogni anno finanziario nei prossimi tre anni.Il portafoglio di Tecom Group è composto dache si rivolgono a 6 settori economici vitali come design, istruzione, produzione, media, scienza e tecnologia. Il gruppo offre il suo portafoglio - che comprende– a oltre 7.800 clienti e più di 100.000 professionisti.