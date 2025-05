Mare Group, perfezionato l'acquisto del 70,6% di LA SIA. Ora l'OPAS

Mare Engineering Group

La SIA

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, hadel capitale sociale di, società attiva nel settore dell’engineering & design quotata su Euronext Growth Milan, dai soci CSE Holding (che fa capo a Maurizio Ciardi), Aspasia (che fa capo a Mario Rampini) e GLSR (che fa capo a Riccardo Sacconi). A seguito del perfezionamento, partirà ladelle azioni La SIA.Mare Group ha, detenute dagli stessi soggetti dai quali è stata acquistata la partecipazione in La SIA. Si tratta di una società a responsabilità limitata fondata il 12 giugno 2013 che ha la disponibilità di un'unità immobiliare sita in Roma, Via Luigi Schiavonetti n. 270/300 oltre a detenere il 100% del capitale sociale della Società Rent4Service, con sede legale in Alghero (SS). Il prezzo di cessione, pari a, è stato definito in base ad una perizia sul valore della società redatta da RSM, ed è stato corrisposto per il 50% in data odierna, mentre il restante 50% sarà corrisposto entro 90 giorni.Infine, Mare Group ricorda che in data 28 maggio 2025 sono decorsi i 12 mesi di calendario successivo alla data di inizio dellenegoziazioni su Euronext Growth Milan. Sulla base dei dati disponibili, risulta che sono 1.108.661 le azioni Mare Group sottoscritte nel corso del collocamento e la cui piena proprietà è stata mantenuta ininterrottamente per il periodo di fedeltà, pari al 54% delle azioni oggetto del collocamento. Pertanto, questi azionisti hanno maturato il diritto all'assegnazione gratuita di massime 277.166 azioni (), salvo resti, ovvero di 1 azione ordinaria ogni 4 azioni sottoscritte in IPO.