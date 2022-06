Vendite diffuse in Borsa. BCE chiude il QE e calendarizza i primi rialzi dei tassi

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Prysmian

BPER

Iveco Group

Tenaris

Fineco

Saipem

GVS

Cementir Holding

Reply

Carel Industries

Sesa

Tod's

(Teleborsa) - Chiusura al ribasso per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE ha lasciato i tassi invariati e tagliato le previsioni di crescita per l'Eurozona. L'Eurotower ha annunciato inoltre l'intenzione di aumentare i tassi di interesse a luglio ed a settembre. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,32%.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 122 dollari per barile.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +216 punti base, con un forte incremento di 16 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,59%.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,71%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,54%;scende dell'1,40%. A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,90%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 26.496 punti.Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,53 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,39 miliardi di azioni, rispetto ai 0,44 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,12%) e(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,67%.In perdita, che scende del 4,39%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,22 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,08%.Tra i(+0,87%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,08%.Sensibili perdite per, in calo del 3,89%.In apnea, che arretra del 3,54%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,54%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:07:30: Occupazione, trimestrale (preced. 0,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 202K unità)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8%).