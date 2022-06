HQF, Banca Finnat avvia copertura con "BUY" e TP a 4 euro

Banca Finnat

High Quality Food

(Teleborsa) -hasul titolo(HQF), gruppo italiano attivo nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari di alta gamma, destinati prevalentemente al mercato Ho.Re.Ca. italiano ed estero. La società si è quotata il 9 giugno 2022 su Euronext Growth Milan (EGM) con un prezzo di collocamento di di 1,90 euro per azione. Il, mentre il giudizio sul titolo è "". Banca Finnat è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator dell'offerta e Research Provider per la società.Sul periodo 2021-2025 gli analisti stimano una crescita media annua deipari al 32,08%, da 20,5 milioni previsti a fine 2022 a 45,8 milioni a fine periodo previsionale (2025). Tali ricavi dovrebbero essere spinti, principalmente, dal segmento B2B, in grado di raggiungere 32,5 milioni di fatturato al 2025 da 19,4 milioni a fine 2022. L'dovrebbe portarsi, a fine 2025, a 7,3 milioni da 823 migliaia stimati per il consuntivo 2022, per un'incidenza sul valore della produzione in grado di raggiungere il 16% dal 4%. In termini di, il gruppo HQF dovrebbe poter raggiungere 4,9 milioni nel 2025 da un utile netto per 273 migliaia atteso a fine anno.La ricerca evidenzia che, a differenza dei competitors i quali si occupano principalmente della commercializzazione di prodotti alimentari, HQFdalla produzione, alla selezione, fino alla distribuzione finale. Inoltre, negli ultimi anni l'azienda guidata da Simone Cozzi ha. In passato l'offerta era rivolta esclusivamente al mercato Ho.Re.Ca., mentre oggi HQF si rivolge anche al segmento B2C attraverso la piattaforma e-commerce Buongusterai e gli store fisici.