Bellini Nautica debutta il 15 giugno su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Borsa Italiana hasu Euronext Growth Milan (EGM), con decorrenza dal 13 giugno 2022, le azioni e i warrant disocietà specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale in generale. Ilè atteso per il. Sono state collocate 1.346.000 nuove azioni ordinarie a, per proventi lordi di circa 3,5 milioni di euro. Ulteriori 135.000 azioni saranno collocate in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.Il, dopo l'aumento di capitale, è composto da 6.346.000 azioni, per unaal prezzo di IPO di circa 16,5 milioni di euro. Calypso (società controllata dall'amministratore delegato Battista Bellini) è il primo azionista con il 40,18%, Romano Bellini (presidente e amministratore esecutivo) ha il 19,70%, Martina Bellini (amministratore esecutivo) il 18,91% e ilè al 21,12%. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante sarà al 22,85%.Il cantiere nautico del Lago d'Iseo ha chiuso il 2021 con undi 10,5 milioni di euro, un EBITDA di 2,2 milioni di euro e undi 1,3 milioni di euro. Laè di 2,2 milioni di euro., Specialist e Joint Global Coordinator. CFO SIM è Joint Global Coordinator.è advisor.